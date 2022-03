Wereldwaterdagen in Leuven: “Onnodige verharding wegnemen en vervangen door groen in wijk Spaanse Kroon”

22 maart werd in 1992 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereldwaterdag. Om de Leuvenaar op een aangename manier bewust maken van het belang van water organiseert de stad samen met VMM en Wirbo (Water In, Rond, Boven en Onder Leuven) de Wereldwaterdagen. “De zorg om water en waterbeheersing belangt veel instanties aan. Als stad zetten we daarom in op het samenbrengen van instanties zoals Aquafin, VMM, De Watergroep, Natuurpunt, Vrienden Heverleebos, de provincie Vlaams-Brabant in het netwerk Wirbo Leuven. Enkel door samenwerking en coördinatie kunnen we de waterproblematiek aanpakken”, aldus schepen Dirk Vansina (CD&V).

Wadi’s

Zeker de moeite waard deze week is de gegidste wandeling op 27 maart langs veertien waterrijke plekken in Leuven, al valt er nog veel meer te beleven in het kader van de Wereldwaterweek. De stad Leuven blijft ook extra inzetten op waterbeheer. “Als stad zetten we bij de heraanleg van het publieke domein sterk in op waterbeheersing”, zegt schepen Vansina. “Bij openbare werken kiezen we bij ieder ontwerp steeds bewuster voor minder verharding en meer groen. We maken zoveel mogelijk gebruik van waterdoorlatende materialen, infiltratiegrachten en ecologische wadi’s. Door het aanleggen van gescheiden riolering, scheiden we het afvalwater dan weer van het zuivere regenwater. Tijdens onze Wereldwaterweek lanceren we trouwens een participatietraject in de Wijk Spaanse Kroon. Daar willen we als stadsbestuur samen met de bewoners heel wat onnodige verharding wegnemen en vervangen door groen.” Meer info: www.waterdagen.be