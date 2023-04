Wereldnachtwinkel pakt uit met winnaar van De Nieuwe Lichting

Project ‘Vijverher­stel Lubbeek’ krijgt 22.500 euro steun van provincie Vlaams-Bra­bant

De provincie Vlaams-Brabant investeert 22.500 euro in het project ‘Vijverherstel Lubbeek’ van Regionaal Landschap Noord-Hageland. Daarmee zal de natuur in omgeving Dunberg in Lubbeek verder worden opgewaardeerd.