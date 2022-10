Wereldlichtjesdag op 11 december: “Bij de vorige edities deden er meer dan 200 straten mee”

De stad Leuven biedt dit najaar een breed najaarsprogramma aan rond rouw en verlies.In het aanbod ook opnieuw Wereldlichtjesdag, dit jaar op zondag 11 december van 18 tot 20 uur. “Familie en vrienden van overleden kinderen komen ‘s avonds in de sterretjestuin op de Stadsbegraafplaats samen om stil te staan bij het gemis. Er is muziek en iedereen kan een kaarsje plaatsen. Je kan ook napraten bij een warm drankje. Ook op alle andere Leuvense begraafplaatsen steken we die avond op ieder kindergraf een kaarsje aan. Door de verschillende tijdszones wereldwijd ontstaat zo een symbolisch lint van licht waarmee we overal steun willen bieden aan ouders die een kind verloren.” De stad Leuven zal ook opnieuw kaarsenpakketten aanbieden voor straten of wijken die samen willen deelnemen aan Wereldlichtjesdag. “Bij de vorige edities deden er meer dan 200 straten mee. We hopen ook dit jaar op een grote respons. Zo branden er niet enkel lichtjes op de begraafplaats maar rollen we over heel Leuven licht uit als teken van troost”, besluit schepen Bieke Verlinden.