Weldadigheidsstraat en P.J. Verhaghenstraat zijn vernieuwd: “We kunnen alweer twee straten afvinken op de lijst”

“Bij de heraanleg van straten komen verschillende doelstellingen samen, van verkeersveiligheid tot extra groen en besparen op de energiekosten. Het ontwerp van deze twee straten verenigt al deze ambities. De nieuwe voetpaden werden bijvoorbeeld 1,50 meter breed. Hiermee maken we onze ambitie waar om de kwaliteit van de voetpaden te verbeteren in Leuven. De parkeerplaatsen werden dan weer aangelegd in kasseien met een open voeg. Daarmee werken we aan die andere ambitie: ervoor zorgen dat het regenwater zoveel mogelijk in de grond kan doordringen. Enkele bewoners gingen ook in op ons aanbod om een gevelplant te planten waardoor de straten een extra groen tintje krijgen. De verlichting tot slot werd aangepast naar energiespaarzame LED-verlichten. De bomen moeten wel nog worden aangeplant. In de Verhaghenstraat gaan we vijf honingbomen planten en in de Weldadigheidsstraat zestien exemplaren van twee variëteiten van winterlinde.”