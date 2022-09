Wegpiraat in centrum die tweemaal op korte tijd onder invloed wordt betrapt, moet auto inleveren

Getuigen belden vrijdagnacht even voor 4 uur de politie met de melding dat een auto op een gevaarlijke manier door het centrum van de stad reed. Na een korte zoekactie met gebruik van de camera’s werd het betrokken voertuig gespot in de Kortsestraat. Ondanks het feit dat dit een voetgangerszone is waar geen wagens zijn toegelaten, stond de auto daar met 4 knipperlichten in werking geparkeerd. Enkele minuten later reed de auto weg over de eveneens verkeersvrije Grote Markt om dan opnieuw foutief te parkeren op het Smoldersplein. Daar werd de bestuurder door een patrouille geïnterpelleerd. De man legde een positieve ademtest af. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen inleveren en zijn auto aan kant laten staan. Amper een uur later echter werd de auto met dezelfde bestuurder achter het stuur echter opnieuw opgemerkt. Ondanks het feit dat zijn rijbewijs was ingetrokken, was de Lubbekenaar toch weer met de auto vertrokken, zogenaamd omdat hij zijn vrienden die met hem in de auto zaten toch niet in de kou kon laten staan. De man legde opnieuw een positieve ademtest af. In samenspraak met het parket werd beslist zijn auto te takelen. Hij kreeg een tweede proces-verbaal voor rijden onder invloed van alcohol en eentje voor rijden spijtens verval.