WEERBERICHT: Zwaarbewolkte ochtend in Leuven

Leuven Belpop Bonanza stopt met ‘city specials’: “De afsluiter is uiteraard voor Leuven”

Belpop Bonanza blijft een populair concept maar binnenkort is het wel afgelopen met de ‘city specials’ waarin Jan Delvaux en Jimmy Dewit in de muzikale geschiedenis van een stad duiken. “Belpop Bonanza Leuven is ons geschenk aan onze geboortestad”, zegt Jimmy Dewit aka DJ Bobby Ewing.

20 januari