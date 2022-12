WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Leuven vanochtend

Leuven Wie heeft Rocko gezien? 8 jaar oude hond is al bijna drie weken vermist in regio Leuven

In Kessel-Lo is de acht jaar oude Rocko al bijna drie weken vermist. De baasjes doen nu een oproep naar iedereen in de ruime omgeving om uit te kijken naar hun viervoeter, die voor het laatst gezien werd aan de Hogeschool UCLL in Heverlee.

12 december