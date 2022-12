WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Leuven vanochtend

LEUVEN Winkeldief slaat twee weken na veroorde­ling opnieuw aan het stelen

Een man is veroordeeld tot acht maanden cel en 800 euro boete voor het stelen van merkkledij in Inno in de Diestsestraat in Leuven. De diefstal gebeurde exact twee weken nadat hij veroordeeld werd voor gelijkaardige feiten in de rechtbank in Mechelen.

21 december