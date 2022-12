WEERBERICHT. Zwaarbewolkt in Leuven vanochtend

Wilsele Lichaam van vrouw aangetrof­fen in vijvers van Bellefroid

In de vijvers van Bellefroid in Wilsele is vanmiddag een lichaam aangetroffen. Politie, het mugteam en de brandweer kwamen massaal ter plaatse. Momenteel is het nog niet duidelijk wie het slachtoffer is en wat er precies gebeurd is.

21 december