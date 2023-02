WEERBERICHT. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Leuven

Mijntelco Streaming­dienst toevoegen aan je telecompak­ket? Je komt vaak duurder uit dan bij een apart abonnement

Wie vandaag voor een telecombundel met tv kiest, heeft daarbij de mogelijkheid om één of meer streamingdiensten aan zijn pakket toe te voegen. Via je decoder of de televisie-app van je provider kan je dan je favoriete films en series streamen. Maar is dat ook een voordelige formule? Of neem je die abonnementen toch beter apart? Mijntelco.be zocht het uit.

3 februari