WEERBERICHT. Vanochtend helder weer in Leuven

Bierbeek De Borre kleurt paars voor internatio­na­le Epilepsie­dag

Gisteren, op 13 februari, was het internationale Epilepsiedag. Dat was voor de gemeente het ideale moment om de aandoening mee onder de aandacht te brengen. De gemeentelijke gebouwen kleurden daarom heel even paars. De aangepaste verlichting moet patiënten met epilepsie een hart onder de riem steken.