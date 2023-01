WEERBERICHT. Vanochtend helder met enkele wolkenvelden in Leuven

Leuven KU Leuven en OHL gaan nauwer samenwer­ken: “Wetenschap en sport slaan handen in elkaar”

Met een handtekening onderaan een Memorandum of Understanding deze ochtend verbinden de Katholieke Universiteit Leuven en eersteklasser OH Leuven zich formeel tot een structurele samenwerking. De onderwijsinstelling en de club halen de banden stevig aan. “Dit is voor beide partijen een meerwaarde”, klinkt het.

13 januari