WEERBERICHT. Vanochtend een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Leuven

Leuven Ingestorte middeleeuw­se stadsomwal­ling krijgt eindelijk eerherstel: “Belangrijk deel van Leuvens erfgoed”

De restauratie van de historische omwalling in het Stadspark kan van start gaan…Dat zegt schepen van Restauraties Dirk Vansina (CD&V). Goed nieuws want in 2011 stortte een deel van de historische omwalling in. “Nu de stad Leuven het restauratiedossier rond heeft, kan een aannemer er tegen midden 2023 mee aan de slag”, klinkt het bij schepen Vansina die eerder al het Handbogenhof liet restaureren.

20 januari