WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Leuven

Leuven Het verbod is nog maar net ingetrok­ken in Leuven en hier is de eerste CBD-shop al: “Florapoint is de nummer één cannabisre­tai­ler in België”

Lang moet Leuven niet wachten op de eerste CBD-shop nadat de gemeenteraad maandagavond het reglement op eigen initiatief introk. Vanaf 1 maart strijkt Florapoint neer in een voormalige apotheek. “Er begint alweer een nieuwe episode in het succesverhaal van Florapoint want de vestiging in Leuven is al onze zesde cannabisshop”, vertelt CEO en ‘founder’ Joeri Perneel, die hier zijn plannen voor Leuven ontvouwt.

31 januari