WEERBERICHT. Kans op overwegend bewolkt weer in Leuven vanochtend

Leuven In Den Boule heeft een nieuwe cafébazin: “‘s middags advocaten en rechters, ‘s avonds studenten­clubs. ‘Den Boule’ blijft ‘Den Boule’.”

Het was even schrikken aan het begin van het academiejaar, toen de zware houten deur van het legendarische studentencafé In Den Boule potdicht bleven. Na een intern meningsverschil deden de vorige eigenaars de staminee aan het einde van vorig academiejaar van de hand, maar sinds twee dagen is er een nieuwe cafébazin in town.

16:22