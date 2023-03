WEERBERICHT. Kans op lichte regen en bewolking vanochtend in Leuven

Belgisch kampioenen Escape Room openen twee nieuwe ‘kamers’ in Leuven: “Kruip eens in de huid van inbrekers in een museum”

Leuven is twee escape rooms rijker en dat is te danken aan het team dat in november 2022 Belgisch kampioen Escape Room werd, nota bene in de studentenstad. “We hebben de ambitie om met onze twee escape rooms bij de Belgische top te horen”, laat mede-uitbater Nick De Frangh (35) optekenen. Blijft de vraag: welke mysteries laten de ervaren ‘escapers’ los op de spelers en waar kan je gaan spelen?