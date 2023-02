WEERBERICHT. Kans op bewolkt weer in Leuven vanochtend

Carla (32) enkele dagen na zwaar fietsonge­val opnieuw naar ziekenhuis: “Ze begon plots weer te bloeden uit haar oor... We wachten bang af”

Carla, de 32-jarige mama van twee die maandag zwaargewond raakte toen ze in Leuven met de fiets tegen een openzwaaiend autoportier knalde en vervolgens nog eens werd aangereden, is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Ze mocht gisteren de spoeddienst van UZ Gasthuisberg nochtans verlaten. Haar vader Geert vertelt over de enorme klap en de gevolgen ervan. “We hopen dat Carla helemaal geneest”, zegt hij.