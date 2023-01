WEERBERICHT: Kans op bewolking in Leuven vanochtend

veldlopen crosscup hannuit Sneeuwbui krijgt Isaac Kimeli klein: “Ik kon mij op het einde niet meer doorzetten”

De lopers mogen dan al de warmte gevoeld hebben tijdens de vorige manches van de CrossCup, ditmaal konden ze gerust een extra shirt gebruiken. In Hannuit kregen een aantal lopers er ook last van. “Ik kon mij op het einde niet meer doorzetten”, zei favoriet Isaac Kimeli. Hij werd toch nog tweede, maar Gideon Rono werd verder teruggeslagen. Nochtans had hij onlangs nog de ‘Cinque mulini’ in Italië gewonnen.

22 januari