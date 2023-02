WEERBERICHT. Kans op bewolking in Leuven vanochtend

Klant vraagt Au­di-garage om de olie te verversen en krijgt rekening van 572 euro: “Voor een pollenfil­ter van 16 euro rekenden ze 118 euro aan”

Heeft u ook de daver op uw lijf als u uw wagen moet binnenbrengen bij een ‘erkende garage’ voor onderhoud of herstelling om u achteraf blauw te betalen? Die vrees is niet altijd onterecht. Bij Audi Ceulemans in Herent vroeg een klant om enkel de olie te verversen en kreeg vervolgens een rekening van 572 euro gepresenteerd. “Ze hadden zelfs de batterij van mijn autosleutel vervangen en de portierscharnieren gesmeerd.” Het verhaal van de klant en enkele tips hoe je als klant daar het best op reageert.