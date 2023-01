WEERBERICHT. In Leuven helder weer vanochtend

Herent Aquafin laat grondborin­gen uitvoeren op Brusselse­steen­weg

Deze week werden in opdracht van de waterzuiveringsorganisatie Aquafin de eerste van een reeks grondboringen uitgevoerd in de berm naast de Brusselsesteenweg vlak bij de gemeentegrens met Kortenberg. Ter hoogte van de werfzone regelt een tijdelijke signalisatie het verkeer. Tussen 16 januari en 10 februari voert de aannemer éénmaal per dag een grondboring uit tussen het kruispunt met de Toverbergstraat en de gemeentegrens. De werken worden buiten de spitsuren uitgevoerd, om de impact op het verkeer te beperken.

18 januari