WEERBERICHT. Helder weer in Leuven vanochtend

Verscherpt toezicht in Herent wordt uitgebreid na onderzoek HLN, burgemees­ter reageert: “Eigen medewer­kers stimuleren sfeer van onderling wantrouwen”

De vakbonden en vijf (ex-) werknemers van het gemeentebestuur schetsen een onthutsend beeld van het schrikbewind en de toxische werkomgeving in Herent. Een verslag van Cohezio maakt duidelijk dat meer dan 50% van de werknemers zich ontevreden voelt en 28% afwezig is. Vlaams Minister Bart Somers (Open Vld) breidt het verscherpt toezicht nu uit en de oppositiepartijen reageren aangeslagen, maar niet verrast. “Een beschadigingsoperatie”, stelt burgemeester Pollers (N-VA).