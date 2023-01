WEERBERICHT. Eerst regen en dan zonneschijn in Leuven

Leuven VIDEO Breakdan­cers geven voorsmaak­je van WK Breaking op nieuwjaars­re­cep­tie van stad Leuven

Feest om 2023 goed te beginnen want naast de nieuwjaarsdrink op de Grote Markt organiseerde de stad Leuven ook een nieuwjaarsreceptie in de Brabanthal. Opmerkelijk gegeven: enkele jonge breakdancers toonden met veel overtuiging hun kunsten aan de gasten en dat was uiteraard geen toeval.

9 januari