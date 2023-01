WEERBERICHT. Bewolkt weer in Leuven vanochtend

Leuven IN BEELD. Kersverse Gouden Schoenwin­na­res keert huiswaarts met trofee: “Mijn telefoon is ontploft, maar ik beloof iedereen terug te bellen”

“Historisch.” Zo werd de verkiezing van de Gouden Schoen omschreven in het perslokaal van OH Leuven. Niet alleen mocht de club vier nominaties leveren voor de verkiezing in het vrouwenvoetbal, als eerste doelvrouw ooit mocht Nicky Evrard de allerhoogste erkenning in het voetbal mee naar huis nemen. Deze middag nam de kersverse Gouden Schoen even de tijd voor een praatje.

26 januari