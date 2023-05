WEER. Redelijk helder in Leuven vanochtend

Veegactie in Leuven vanaf 30 mei: “Noodzake­lijk om waterover­last te voorkomen”

Vanaf 30 mei tot en met 26 juli vindt de jaarlijkse veegactie plaats in het centrum van Leuven. Verplaats je wagen op tijd want het parkeerverbod gaat al in om 3 uur ‘s nachts.