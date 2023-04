WEER. Heldere ochtend in Leuven

Nieuwe opleiding ‘Reanimeren en defibrille­ren’ in Rotselaar

De gemeente Rotselaar plaatste pas twee nieuwe AED-toestellen: aan het gemeentehuis en aan gemeentelijke basisschool ‘de Kameleon’ in de Sint-Jansstraat in Werchter. De toestellen kwamen er in samenwerking met de Rotselaarse gezondheidsraad. Om met zo’n toestel te leren werken, organiseert de gezondheidsraad een EHBO-opleiding ‘Reanimeren en defibrilleren’