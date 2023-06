WEER. Bewolkt weer in Leuven vanochtend

Livios Heb jij zonnepane­len? Na zoveel jaar dien je de verschil­len­de onderdelen van je installa­tie te vervangen

De afgelopen decennia zijn er vele honderdduizenden zonnepanelen geplaatst in ons land. Maar wat is de levensduur van zo'n installatie eigenlijk? Hoe kun je rendementsverlies detecteren? En, ook belangrijk: hoelang blijven de omvormer en andere elementen dienstdoen? Bouwsite Livios vroeg het aan Alex Polfliet van Zero Emission Solutions, een studie- en consultancybureau voor duurzame energie en energie-efficiëntie.