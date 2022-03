WEEKENDINTERVIEW Mohamed Ridouani (Vooruit) blikt terug op het busongeval in Sierre, nu tien jaar geleden: “Kinderen horen niet weggerukt te worden uit het leven”

De zware tol van de Sierretunnel: 28 dodelijke slachtoffers en een onopgeloste schuldvraag

We schrijven 13 maart 2012, 21.15 uur. In de Sierretunnel in Zwitserland is een Belgische bus op de terugweg na een deugddoende vakantie. Aan boord zitten schoolkinderen van ’t Stekske uit Lommel en de Sint-Lambertusschool in Heverlee. De sfeer is uitgelaten maar slaat snel om in een nachtmerrie wanneer de bus in de tunnel plots afwijkt van het rijvak. Enkele seconden later crasht de bus frontaal tegen de muur van een noodstrook. Onwetendheid alom op dat moment over het lot van de inzittenden maar later zal het ongeval de Zwitserse geschiedenis ingaan als het zwaarste in dertig jaar tijd. De tol is bijzonder zwaar: 28 doden waaronder 22 kinderen, 2 chauffeurs en 4 begeleiders. Elf meisjes van 11, 12 en 13 jaar plots uit het leven gerukt…Elf jongens van 11 en 12 jaar die hun ouders nooit meer weer zagen…En zes volwassenen van 35, 38, 41, 52, 54 en 71 jaar wiens leven abrupt werd beëindigd door een crash waarvan de oorzaak tot op vandaag niet duidelijk is geworden. “De schuldvraag is eigenlijk een oppervlakkige vraag. Het antwoord neemt het verdriet niet weg”, zegt deken Dirk De Gendt als we hem bijna tien jaar na het drama ontmoeten in Abdij van Park in Heverlee. “Een schuldige aanduiden brengt slechts oppervlakkige rust. Onderzoek kon nooit aantonen dat de schuld bij de chauffeur lag en laten we ook het verdriet van zijn nabestaanden niet vergeten. Bij de herdenkingen vermeldde ik daarom ook altijd de chauffeur, naast de kinderen en de begeleiders. Elk slachtoffer laat een leemte na bij familie en vrienden.”