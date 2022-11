Webhero viert mijlpaal met een spetterend feest: “Meer dan 5.000 websites op tien jaar tijd”

Het verhaal van Webhero begon in 2013 met als grootste drijfveer om Belgische kmo’s en zelfstandigen mee op de digitale sneltrein te krijgen. Met succes want de voorbije tien jaar bouwde het Leuvense bedrijf meer dan 5.000 websites. “Ons team groeide tot een geoliede machine van twaalf heroes en er kwamen naast websites en webshops nog tal van digitale oplossingen bij die het leven van Belgische kmo’s en zelfstandigen een stuk gemakkelijker maken. Onze unieke manier van werken maakt dat we een stevige klantenbasis hebben die al jarenlang op de software en diensten van Webhero vertrouwt”, vertelt co-founder Jo Deferm.

Nieuw logo

Tien jaar is een leuke mijlpaal en Webhero kijkt dan ook uit naar een leuk feest op zaterdag 19 november in Sportoase Philips in Leuven. “Minder dan 24 uur na de launch van tien jaar Webhero stonden er vijfhonderd mensen op de guestlist. Op een week tijd was ons event al helemaal uitverkocht”, aldus co-founder Sander Claes. “Het doel van de avond is om zoveel mogelijk ondernemers en heroes samen te brengen en te klinken op de volgende tien jaar”, vult co-founder Jo Deferm nog aan. Growth Manager Stephanie Nevens -die al meer dan acht jaar meedraait bij Webhero- geeft nog mee dat het tijdens de coronaperiode niet evident was om klanten fysiek te ontmoeten en dat maakt het event nog meer bijzonder voor het team van Webhero. Nog dit: Webhero zal tijdens het event ook het nieuwe logo van het bedrijf onthullen.