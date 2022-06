Waterlek zet basisschool De Zonnebloem in Kessel-Lo blank, bijna alle leerlingen weer huiswaarts gestuurd: “Alles heeft urenlang onder water gestaan”

Leuven Belgisch Centrum voor Geleidehon­den zoekt dringend pleeggezin­nen voor pups in regio Leuven

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) is zeer dringend op zoek naar pleeggezinnen voor haar pups in regio Leuven. Pleeggezinnen die ongeveer een jaar een BCG-pup in huis nemen zijn erg belangrijk voor de vzw. “Minder pleeggezinnen is minder puppy’s kweken of aankopen, en dat betekent minder geleidehonden voor personen die hier echt nood aan hebben”, vertelt Arthur Vandebosch, algemeen directeur van het centrum.

19 juni