Wat te doen in Leuven en het Hageland dit weekend: van een foodtruckfestival tot het zeiskampioenschap

Twaalf maanden cel gevorderd voor vrouw die zwendel in huisdieren opzette via 2dehands

Een Leuvense vrouw riskeert twaalf maanden celstraf en 2.000 euro boete voor een illegale handel in huisdieren. Via sociale media haalde ze dieren gratis of goedkoop in huis, die ze dan via 2dehands.be doorverkocht.