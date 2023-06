Wat te doen in Leuven en Hageland dit weekend: van Leuven Boert tot Marieke ‘Wielemie’ Vervoort in Tienen

Mama's kunnen dankzij The Milk Factory nu ook in alle rust afkolven op dagfesti­vals in Werchter: “Vrouwen zijn zo blij dat ze niet meer op een toilet moeten gaan zitten”

‘The Milk Factory’ staat dit jaar opnieuw op de affiche van de festivals in Werchter. Hun publiek bestaat alleen maar uit borstvoedende mama’s. Zij kunnen nu niet alleen tijdens Rock Werchter in alle sereniteit afkolven en hun melk koel bewaren, maar ook tijdens de dagfestivals staan vroedvrouwen paraat in de ‘melkbar’. “Voor velen was het ook een eyeopener dat je ook als je kinderen hebt nog naar een festival kan”, zegt Hanne Manshoven, initiatiefneemster en vroedvrouw in Leuven.