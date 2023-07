Wat te doen in Leuven en Hageland dit weekend: van Floating Fabrics in Leuvense vishal tot het peter- en meterfeest van de Wezemaalse wijn

Verloren gewaande toga van filosoof die nazi’s om de tuin leidde, duikt 50 jaar na zijn dood op in Antwerpse kringwin­kel

Voor de doorsnee lezer mag het een nobele onbekende zijn, aan de faculteit Wijsbegeerte van de KU Leuven klinkt de naam Herman Leo Van Breda vandaag nog steeds als een klok. Wat er met zijn ceremoniële toga gebeurde na zijn dood in 1974, bleef decennialang een goedbewaard geheim. Totdat het gewaad enkele maanden geleden plotseling opdook op een veiling van een kringwinkel in Antwerpen. Maar wie is Van Breda, die zijn leven riskeerde voor een koffer vol documenten in codetaal? En hoe kwam zijn toga in Antwerpen terecht?