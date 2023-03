Wat te doen in Leuven: deze 10 bezienswaardigheden mag je niet missen

Zin in een uitstapje dicht bij huis? Daarvoor is het eeuwenoude Leuven de ideale uitvalsbasis. Er valt namelijk heel wat te beleven in de Vlaams-Brabantse provinciehoofdstad: van historische gebouwen en gezellige plekjes in de binnenstad tot verborgen parels. Geen idee waar te beginnen? Wij geven je alvast tien tips met bezienswaardigheden en activiteiten die je niet mag missen.

1. Brouwerij Stella Artois

Volledig scherm De brouwerij van Stella Artois torent boven de stad uit. © Vertommen

Stella Artois moet zowat het belangrijkste en bekendste exportproduct van Leuven zijn. Intussen is de brouwerij een deel van AB InBev, maar Leuven is en blijft haar thuisstad. Het is zelfs nog steeds de hoofdzetel van het grootste brouwerijconcern ter wereld. Stella Artois gaat al terug tot 1717, toen Sébastien Artois die andere Leuvense brouwerij De Hoorn overkocht. De brouwerij met kenmerkende toren is elke zaterdag open voor nieuwsgierige bezoekers. Je volgt er een interactieve rondleiding, waarna je kan genieten van een versgetapt pintje. En dat komt dus recht van de bron.

Waar? Aarschotsesteenweg 20, Leuven

Wanneer? Zaterdag vanaf 13 uur

Prijs? 12 euro (reserveren verplicht)

2. Kruidtuin

Volledig scherm De Kruidtuin is een kleine oase van rust in het centrum. © vertommen

Het is de oudste botanische tuin van ons land. De Leuvense universiteit legde de Kruidtuin in 1738 aan voor haar studenten geneeskunde. Vandaag maak je er kennis met allerlei collecties van planten en kruiden. De bezoekers vinden er een serrecomplex van 450 m² vol kruiden, tropische en subtropische planten. Af en toe kan je er ook langsgaan voor tentoonstellingen in de oranjerie, in het poortgebouw of gewoon in open lucht.

Waar? Kapucijnenvoer 30, Leuven

Wanneer? Van 1 mei tot 30 september: van maandag tot zaterdag van 8 tot 20 uur en zondag van 9 tot 20 uur

Van 1 oktober tot 30 april: van maandag tot zaterdag van 8 tot 17 uur en zondag van 9 tot 17 uur

Prijs? Gratis

3. Groot Begijnhof

Volledig scherm Het Groot Begijnhof huisvest vandaag heel wat studenten en proffen. © Vertommen

Net zoals alle Vlaamse begijnhoven is het Groot Begijnhof van Leuven UNESCO werelderfgoed. Het dateert al uit de 13de eeuw en kende haar hoogtepunt in de 17de eeuw. Op dat moment woonden er maar liefst 360 begijntjes. Het netwerk van straatjes, pleintjes, tuinen en parken is vandaag een wijk waar studenten, buitenlandse gastprofessoren en medewerkers van de KU Leuven wonen en werken. De huisjes werden opgetrokken in traditionele zandsteen. Dat is trouwens ook het geval voor de Sint-Jan-de-Doperkerk, het pronkstuk van het begijnhof.

Waar? Schapenstraat, Leuven

Wanneer? Het Groot Begijnhof is een woonwijk en dus altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

4. Het stadhuis

Volledig scherm Het historisch stadhuis van Leuven. © Vertommen

Op de Grote Markt pronkt het eeuwenoude stadhuis, dé eyecatcher van de stad. De Leuvenaars begonnen met de bouw in 1439, een huzarenstukje dat maar liefst dertig jaar duurde. Vandaag heeft het gotische gebouw een louter ceremoniële functie. In 2009 verhuisden de stadsdiensten naar een modern stadskantoor vlak bij het station. Het ‘echte’ stadhuis wordt enkel nog gebruikt voor officiële plechtigheden en als toeristisch infokantoor. Je kan er nu trouwens nog steeds rondleidingen volgen. Daar leer je meer over de bouwgeschiedenis en de 235 beelden op de gevel, want ook daar staat dit bouwwerk voor bekend.

Waar? Grote Markt, Leuven

Wanneer? Elke dag vanaf 15 uur

Prijs? 4 euro (reserveren verplicht)

5. Abdij van Park

Volledig scherm De kerktoren van Abdij van Park. © Vertommen

Abdij van Park is de best bewaarde abdijsite van het hele land. Vandaag is ook PARCUM er gevestigd, een museum waar religie, kunst en cultuur in dialoog gaan. In het verleden was dit groene rustgebied aan de stadsrand één van de toonaangevende abdijen in onze contreien. Toen sprake we nog van de Zuidelijke Nederlanden. De abdijgebouwen en aanpalende landerijen vertellen de fraaie geschiedenis van Abdij van Park. Naast de historische abdijsite zelf zijn de dreven, vijvers en weiden een geliefde wandelplek voor de buurtbewoners.

Waar? Abdij van Park, Heverlee

Wanneer? Van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur

Prijs? 12 euro (reserveren verplicht)

6. Oude Markt

Volledig scherm De Oude Markt, oftewel de 'langste toog'. © Vertommen

Wie ooit in Leuven studeerde, zal geen introductie nodig hebben bij de Oude Markt. Het plein is niet alleen het langste marktplein van ons land, maar staat ook bekend als de ‘langste toog van Europa’. Dat komt door de talrijke horecazaken die je er kan vinden. Het maakt van de Oude Markt dan ook dé ontmoetingsplek van Leuven. Ook het beroemde standbeeld van de kotmadam staat hier trouwens. Het is dus de ideale plek om even tot rust te komen en een leuke foto te nemen met de vrouw in kwestie.

Waar? Oude Markt, Leuven

Wanneer? De Oude Markt is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

7. Sint-Pieterskerk

Volledig scherm De Sint-Pieterskerk vanop de Grote Markt, wat verscholen achter de andere gebouwen. © Vertommen

Tegenover het stadhuis op de Grote Markt staat de Sint-Pieterskerk. Dat is dé kerk van Leuven, gebouwd in laatgotische stijl in de 15de eeuw. Het bouwwerk is echter nooit helemaal afgeraakt, doordat de bodem er niet echt geschikt voor was. En toch is de kerk met haar belfort sinds 1999 UNESCO werelderfgoed. In 2020 vonden er grondige restauratiewerken plaats en sindsdien is het ook een beetje een museum. Zo kan je er onder meer gaan kijken naar enkele werken van Dieric Bouts, het praalgraf van Hendrik I en de kapel van ‘Fiere Margriet’.

Waar? Grote Markt, Leuven

Wanneer? Van maandag tot zaterdag van 10 tot 16.30 uur

Zondag van 11 tot 16.30 uur

Prijs? Gratis

8. Vaartkom

Volledig scherm De Vaartkom is de nieuwe hippe wijk van Leuven. © Vertommen

De Vaartkom werd de laatste jaren opgewaardeerd. De buurt aan het kanaal was tot voor kort toch vooral een vervallen industrieterrein geworden, maar stukje bij beetje wordt de site nu omgetoverd tot een van de hipste plekjes van de stad, met veel bedrijvigheid en groen. De oude brouwerijgebouwen van Stella Artois werden omgedoopt tot De Hoorn en zijn dé ontmoetingsplaats voor creatievelingen. In de buurt vind je ook het gloednieuwe Sluispark en OPEK, ooit een douanegebouw, maar nu een plek om cultuur te beleven.

Waar? Vaartkom, Leuven

Wanneer? De Vaartkom is altijd toegankelijk

Prijs? Gratis

9. Universiteitsbibliotheek

Volledig scherm De universiteitsbibliotheek is het boegbeeld van KU Leuven. © thinkstock

Wie Leuven zegt, zegt ook KU Leuven. De absolute eyecatcher van de universiteit is de centrale bibliotheek op het Ladeuzeplein. Het historische gebouw werd er neergepoot na de Eerste Wereldoorlog ter vervanging van de in brand gestoken bib bij de universiteitshal. Het pronkstuk van de bibliotheek is de prachtige leeszaal, maar ook de toren met beiaard is zeker de moeite. Vandaaruit heb je een uniek panorama over de stad. Op de begane grond kan je dan weer genieten van de klanken van de ‘Liberty Bell’ en de 63 andere klokken van de beiaard.

Waar? Monseigneur Ladeuzeplein 21, Leuven

Wanneer? Elke dag van 10 tot 17 uur

Prijs? 7 euro (reserveren verplicht)

10. Museum M

Volledig scherm Voor kunst en cultuur moet je in Museum M zijn. © Vertommen

Afsluiten met een museumbezoek? Dat kan bij M. Zij tonen oude en nieuwe kunst met een link naar de veelzijdigheid van Leuven. De focus ligt op kunst uit Leuven en Brabant, van de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Zo zie je er onder meer werken van Constantin Meunier, Jef Lambeaux en Georges Minne. Op zijn minst even opvallend als de collectie van het museum, is het gebouw zelf. Dat is een integratie van de historische panden in de hedendaagse architectuur. Het museum werd ontworpen door toparchitect Stéphane Beel. Na je bezoek zijn ook de binnentuin en het dakterras aanraders om even tot rust te komen.

Waar? Leopold Vanderkelenstraat, Leuven

Wanneer? Maandag, dinsdag en van vrijdag tot zondag van 11 tot 18 uur

Donderdag van 11 tot 22 uur

Prijs? 12 euro (reserveren aangeraden)

