Wat een blunder. Naamgenoot gedagvaard in zedenzaak met minderjarig meisje: “Zijn vrouw heeft het ontdekt”

Basketbal Euromillions League Malcolm Bernard met Leuven Bears tegen Okapi Aalst: “Oogletsel mag geen hinderpaal zijn”

10 mei Dinsdagavond nemen Leuven Bears en Okapi Aalstar het tegen elkaar op in de Sportoase. In normale tijden is dit een publieksaffiche, want beide ploegen verkeren in een bloedvorm. Gezien de huidige rangschikking is er een (kleinere) kans dat beide tegenstanders elkaar ook tegenkomen in de play-offs. Voor de Bears is het opnieuw een leuke test.