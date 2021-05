Wat deed u de voorbije drie dagen? Rik (40) en Kevin (36) liepen drie keer de Mount Everest op... in Luik: “We wilden opgeven, maar het lukte raar genoeg niet”

Pellenberg/Veltem-BeisemZe beseffen het nog niet helemaal en alles is nog een beetje wazig maar Rik Goris uit Veltem-Beisem en Kevin Eulaerts uit Pellenberg zijn vanaf vandaag wereldberoemd. Zopas slaagden ze in hun ‘triple-everesting’-uitdaging. Meer dan 82 uur lang liepen ze de trappen van de Montagne de Bueren op en af. “Op een bepaald moment wilden we allebei opgeven maar om de één of andere reden lukte het ons niet”, aldus Kevin Eulaerts in een eerste reactie.