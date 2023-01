Wat brengt de toekomst voor parking Bodart?

“De studies gaan al terug tot 2012”, aldus Alexandra Roumans (Open Vld). “Daarna was er nog eentje in 2015 en nog eentje in 2018. En nadien nog een aantal… En nu weer een studie? Wat is er met al die andere studies gebeurd?” Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) laat weten dat er slechts één studie werd uitgevoerd met het specifieke oog op de omgeving van parking Bodart in Leuven. “Die werd zeven jaar geleden opgestart toen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vaststelde dat toestand van het viaduct verslechterd was en eigenlijk zelfs afgebroken moest worden. In die studie zaten heel wat mogelijkheden voor de toekomst maar AWV heeft uiteindelijk noodherstellingen gedaan. Nu is men bereid om mee te werken aan een nieuwe studie en tegen 2026 zou die rond moeten zijn. AWV zal de wegeninfrastructuur uitvoeren en de stad Leuven de omgeving. Normaal zouden er binnen twee jaar voldoende budgetten moeten zijn bij AWV.”