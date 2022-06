Wandeltip voor Pinkstermaandag: Habemus Papam, de stichter van het Pauscollege

Maandag 5 juni is voor velen een vrije dag en dat laat Lots of Leuven niet zomaar passeren. Naar goede gewoonte organiseert de organisatie een leuke wandeling, deze keer onder leiding van gids Paul Schepers. Hij neemt de deelnemers mee naar een bijzondere tijd in Leuven met Adrianus als hoofdrolspeler. “We keren terug naar het begin van de 16de eeuw”, vertelt Paul Schepers. “Het was een tijd van de grote veranderingen in de kijk op de wereld met nieuwe inzichten in de wetenschap. Zelfs de positie van de paus wordt onder de loep genomen. Eeuwenoude zekerheden gaan overboord en alles wordt ter discussie gesteld. Midden in deze turbulente tijd is ook Leuven het toneel van het debat met onder meer Erasmus van Rotterdam en een zekere Adrianus, leraar van de latere Keizer Karel. Onze ‘Papa Fiamengo’ Paus Adrianus VI. Het rommelde serieus in Leuven. Tijdens de wandeling volgen we het spoor van de geschiedenis van Adrianus in Leuven en van het Pauscollege. Een aanrader!” De wandeling begint aan huis Morillon in de Predikherenstraat 20 in Leuven om 14.30 uur. Reserveren is vereist via e-mail op het adres paul.louis.schepers@gmail.com. Deelnemen kost 10 euro.