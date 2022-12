Wandeltip voor kerstdag: Wintertijd in Leuven, op zoek naar de puzzelstukjes van het kerstverhaal

Op zoek naar de puzzelstukjes van het kerstverhaal…dat is het thema van een wandeling die op zaterdag 24 december om 11 uur van start gaat aan de Sint-Kwintenskerk in de Naamsestraat in Leuven. “In december is het Wintertijd in Leuven. Maar waarover ging Kerstmis ook al weer ? We ontrafelen het gekende kerstverhaal en zoeken naar puzzelstukjes van dit verhaal in onze stad. Dit brengt ons op verschillende plaatsen met soms verrassende verhalen die verwijzen naar het eeuwenoude kerstgebeuren”, vertelt Annick Lombart van Lots of Leuven. De wandeling duurt ongeveer een uur. Deelnemen kost 7 euro per persoon. Aangezien het aantal deelnemers beperkt is, moet je op voorhand inschrijven via het e-mailadres jan.vandenbroeck@gmail.com. Meer info: www.lotsofleuven.com