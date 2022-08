Wandeltip tijdens Autovrije Zondag: “Een wandeling voor de bewuste burger”

Op zondag 28 augustus heeft Autovrije Zondag Leuven een breed aanbod in de aanbieding in het stadscentrum waar gemotoriseerd verkeer plaats moet maken voor meer duurzame vervoersmiddelen. Ook Lots of Leuven levert een bijdrage aan het aanbod en wel met een wandeling rond duurzaamheid die wordt begeleid door het bekende gidsenduo Karina en Didier. “We gaan het onderwerp duurzaamheid vanuit een wisselend standpunt belichten. En we mikken ook op interactie met de deelnemers”, klinkt het. “Het wordt een wandeling voor de bewuste burger met mobiliteit en ecologie als rode draad. Ons klimaat was nog nooit zo’n ‘hot’ topic! Wat betekent dat voor onze stad ? Welke ingrepen zijn al verwezenlijkt en wat staat er nog te gebeuren? En welke bijdrage kan je zelf leveren aan een betere toekomst? Op dat soort vragen zoeken we een antwoord. We verzamelen om 14 uur aan de Dijlemolens in de Zwartzustersstraat in Leuven. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur en eindigt aan het Sluispark. Deelnemen kost 5 euro per persoon, ter plaatse te betalen. Het aantal deelnemers is beperkt en inschrijven is vereist.” Meer informatie: www.lotsofleuven.com, dsk.lotsofleuven@gmail.com of via het nummer 0472/23.25.24.