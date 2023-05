Wandeltip: op zoek naar straffe madammen in het Leuvense straatbeeld

Leuven LEVENSVER­HAAL. Hortense Daman (80): Op haar 14de smokkelde ze wapens voor het verzet tijdens WOII en de SS brak haar ribben, maar zij brak nooit

Leuven is een ereburger rijker: Hortense Daman. Een meer dan terechte erkenning voor de de verzetsstrijdster die heldendaden verrichtte tijdens WOII. Op amper 14-jarige leeftijd ging Hortense bij het verzet om wapens en boodschappen te smokkelen in het mandje van haar fiets met de groentewinkel van haar ouders als dekmantel. Meer dan eens trotseerde ze de wantrouwige Duitse bezetter met een zelden geziene flair maar uiteindelijk liep het toch fout, al overleefde ze de oorlog wel om uiteindelijk het geluk te vinden in Engeland. Het levensverhaal van een bijzondere vrouw die synoniem staat voor heldhaftigheid, doorzettingsvermogen en onbaatzuchtigheid.