Wandeltip: de Hertogensite door de ogen van gids Herman Goessens

Na een lange loopbaan in de ziekenhuiswereld vond Herman Goessens het tijd om andere wegen in te slaan. Geboeid door architectuur, cultureel en religieus erfgoed werd hij stadsgids in Leuven. Eén van zijn stokpaardjes is de Hertogensite, de vroegere ziekenhuissite die momenteel een ware metamorfose ondergaat. Nu zaterdag 3 december neemt de bekende stadsgids je mee op een boeiende wandeling die het verhaal vertelt van het ontstaan van een nieuwe stadswijk. Wat gebeurt er precies achter al die afsluitingen? Welke gebouwen blijven bewaard? En hoe ver staan de plannen voor de nieuwe podiumkunstenzaal aan de Brusselsestraat? Herman Goessens vertelt er alles over en heeft ook aandacht voor de geschiedenis van de gasthuiszusters in de wandeling die wordt georganiseerd door Lots of Leuven. Het vertrek is voorzien om 14 uur aan de Romaanse Poort in de Brusselsestraat. Deelnemen kost 7 euro per persoon. Meer info en reservaties: herman.goessens@telenet.be.