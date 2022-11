Wandelen langs straatbeelden met verhalen: ontdek het oorlogsverleden van Aarschot

LEUVEN RESTOTIP. Intertaste is verborgen Tibetaanse parel in Leuven: “Voor meeste gerechten betaal je amper 10 euro”

Restaurant Intertaste in de Parijsstraat in Leuven is nieuw sinds begin juli dit jaar. Chef Lungten Tenzin (35) serveert er pure Tibetaanse keuken en gaat er prat op dat alles huisbereid is. Met hun zéér democratische prijzen proberen ze het verschil te maken in de Leuvense binnenstad. Het ‘duurste’ gerecht op de kaart kost je slechts 12,50 euro.

