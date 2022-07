Walter 'Pico' Michiels tekent op laatste nippertje beroep aan en kan zo internering uitstellen

Michiels, die woensdag zijn 59ste verjaardag vierde, moest zich begin mei andermaal verantwoorden voor een rist tenlasteleggingen in de rechtbank, maar daar werd geen celstraf meer gevorderd voor de aan lagerwal geraakte acteur. “Hij is een gevaar voor de psychische en fysische integriteit van derden”, was een van de redenen om de man richting professionele hulp te duwen.

Maar daar moet Michiels blijkbaar niet van weten. Zijn advocaat liet tijdens de zitting nog verstaan “zich te gedragen naar de wijsheid van de rechtbank.” Maar blijkbaar denkt haar cliënt daar anders over. Hij verzet zich tegen een internering. Het openbaar ministerie tekende ook prompt beroep aan. Als het beroep ontvankelijk wordt verklaard, zal de zaak opnieuw behandeld worden voor een Brusselse correctionele kamer. Die behandelingszitting zal evenwel niet meer voor dit jaar zijn.

Tumultueus verblijf

Walter Michiels is sinds 22 april vrijgelaten uit de hulpgevangenis van Leuven. Zijn verblijf daar verliep zeer tumultueus. Hij kon er wel onderzocht worden door een gerechtsdeskundige en zijn verslag liet weinig aan de verbeelding over. Michiels moest er zich nog verantwoorden in drie dossiers uit 2021.

Op 16 mei zat Michiels aan zijn chalet in Kessel-Lo zeven scoutsjongeren achterna met een hakbijl. Toen hij die naar de jongeren gooide, greep hij naar een mes. De politie kon hem uiteindelijk meepakken, maar dat was niet voor lang. Drie weken later ging Michiels shoppen in de Action in Leuven. Hij zette zijn oude schoenen in de rekken en ging aan de haal met een nieuw paar. Alles werd gefilmd door de bewakingscamera’s. De man bleek flink boven zijn theewater te zijn.

Bajonet

Dat was hij ook op 18 november dat jaar. In dronken toestand werd Michiels toen betrapt met een dolkmes in Kessel-Lo. De uitleg dat hij de bajonet nodig had om in zijn bos te werken, bracht weinig zoden aan de dijk. Daarnaast werd hij nog aangetroffen met een zakmes in het stadspark in Leuven en met twee gestolen blikjes bier uit een Carrefour-filiaal. Er werden ook nog processen-verbaal opgesteld voor vuurtje stook aan zijn chalet, dat liep één keer ei zo na faliekant af. Volgens zijn advocate is haar cliënt na zijn vrijlating terug naar zijn chalet getrokken, maar niemand die het exact weet. Michiels zorgde begin vorig jaar nog voor tumult aan een frituur op het De Becker Remyplein in Kessel-Lo. Hij werd er opgepakt, maar nadien weer vrijgelaten.

