Walter ‘Pico’ Michiels grijpt niet in wanneer z’n rottweiler vrouw aanvalt en riskeert nu cel: “Hij wist echt niet wat er aan het gebeuren was”

LEUVEN/TIENENVoormalig F.C. De Kampioenen-acteur Walter ‘Pico’ Michiels (58) hangt opnieuw een celstraf boven het hoofd. Ditmaal niet voor vandalisme, drugs of diefstal, maar voor onopzettelijke slagen. Michiels was met een rottweiler op stap in Tienen, toen die plots hapte naar een vrouw. “Hij had de hond moeten muilkorven.”