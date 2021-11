Walter ‘Pico’ Michiels gaf zich vorig jaar nog uit als lid van de federale politie: “Het is aangewezen om psychiater aan te stellen”

LEUVEN/HERENT Vincent Van Trier doet The Villa Leuven van de hand: “We hebben het te druk met Carré en The Villa Antwerpen”

De merknaam ‘The Villa Leuven’ houdt op te bestaan. Ondernemer Vincent Van Trier wil zich verder concentreren op Carré en The Villa Antwerpen, en verkoopt zijn Leuvense aandelen aan Jordy De Munck (22). Hij doopt de dancing om tot WTTG, wat zoveel wil zeggen als ‘Welcome To The Goodlife’ “Het wordt een nieuwe stap voor mij in het nachtleven”

