Walter ‘Pico’ Michiels gaat voor vrijspraak over hele lijn, openbaar ministerie vraagt effectieve celstraf: “Internering onmogelijk omdat hij niet meewerkt”

Wie iets wil schrijven over de belevenissen van voormalig FC De Kampioenen-acteur Walter Michiels kan beter een boek dan een artikel neerpennen. Van openbare dronkenschap over drugsbezit en bedreigingen tot openbare zedenschennis. Michiels is van alle -weliswaar dubieuze- ‘markten’ thuis. Zo bleek ook uit de voorlezing van de feiten waarvoor hij een jaar geleden in eerste aanleg 15 maanden cel kreeg in Leuven en waartegen hij beroep aantekende. Het leest als enkele scènes uit ‘De Helaasheid der dingen’, maar dan in Leuven in plaats van in Reetveerdegem.