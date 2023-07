Walter 'Pico' Michiels (60) vrijgesproken voor openbare dronkenschap: “Hij lijdt aan geestesstoornis”

De politierechter heeft gewezen F.C. De Kampioenen-acteur Walter ‘Pico’ Michiels (60) vrijgesproken voor openbare dronkenschap. Voor Michiels werd recent voor het hof van beroep in Brussel de internering uitgesproken. De politierechtbank in Leuven volgde de bevindingen in het dossier daar en stelde dat Michiels ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de feiten.

Het was op 22 september vorig jaar dat Michiels in Leuven werd meegenomen, omdat hij in bedenkelijke toestand overlast veroorzaakte. Een proces-verbaal voor openbare dronkenschap werd opgesteld en overgemaakt aan het parket. Daarom moest de gewezen F.C. De Kampioenen-coryfee zich op 10 mei verantwoorden in de politierechtbank. Omdat Michiels in december nog geïnterneerd werd na een rist feiten voor het hof van beroep in Brussel, vroeg de politierechter in Leuven naar het medisch verslag uit het dossier daar. De zaak werd daarom uitgesteld tot 7 juni. Na lezing van het deskundigenverslag vond de politierechter het aannemelijk dat Michiels voor de feiten van 22 september ook geen schuld trof, gezien zijn geestestoestand. “De rechtbank meent dat het aangetoond is dat beklaagde nog steeds lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast”, luidt het vonnis onder meer. De rechtbank verwees naar artikel 71 van het strafwetboek, kortweg de onweerstaanbare drang.

Moraliteitsonderzoek

Michiels werd op 10 maart 2022 in de gevangenis door een forensisch psychiater onderzocht en die stelde vast dat er aanwijzingen zijn dat hij lijdt aan het syndroom van Korsakov. Daarbij vertonen mensen geheugenverlies door overmatig alcoholgebruik en hebben ze de neiging de gaten in hun geheugen op te vullen met fantasieverhalen. In de Leuvense hulpgevangenis kreeg Michiels medicatie om zijn agressie te onderdrukken. Er werd ook een moraliteitsonderzoek bevolen in oktober 2022. Dat de man al jaren dakloos is, geen vaste verblijfplaats heeft en in erbarmelijke omstandigheden leeft, was niks nieuws onder de zon.

Of Michiels ooit nog kan terugkeren in de maatschappij, zal vooral van hemzelf afhangen. Michiels moet zich nu residentieel laten begeleiden onder toezicht van justitie. “Op termijn kan hij mogelijk naar een forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis”, suggereerde de psychiater. Of de gevallen acteur ondertussen al opgenomen is in een gespecialiseerde instelling is niet duidelijk.

