Waarom werd het zebrapad op de Martelarenlaan gehalveerd?

LEUVENHet zebrapad aan de Martelarenlaan, aan de achterkant van het station, is nog maar de helft zo breed. Waarom? “Het antwoord is eenvoudig: omdat we er plaats maken voor een volwaardige fietsoversteekplaats”, licht mobiliteitsschepen David Dessers (Groen) toe. “Die vraag lag al langer op tafel, of beter, in de weegschaal.”