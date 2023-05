Waar is de lente? IJsbaron ziet zich genoodzaakt openingsdagen terug te schroeven: “Het is op het obsessieve af de weerapp checken.”

Getuige ziet dronken bestuur­ster over de baan zwalpen en belt politie

Donderdag rond 16.20u merkte een autobestuurster op de Sint-Jansbergsesteenweg in Heverlee op dat haar voorligger over de weg aan het zwalpen was. De vrouw belde de politie en gaf de gegevens van de zwalpende auto door.