Waar blijven de beveiligde fietsenstallingen in Leuven? “Ook buiten het centrum nood aan plekken waar je veilig je fiets kan parkeren”

LeuvenLeuven is goed op weg om een echte fietsstad te worden, maar er is altijd nog werk aan de winkel. Eén pijnpunt is nog steeds niet helemaal niet weggewerkt: voldoende en veilige fietsenstallingen. Oppositiepartij N-VA trekt aan de alarmbel. “Het stadsbestuur moet dringend werk maken van overdekte fietsenparkings, niet enkel in het centrum maar ook in de deelgemeenten”, klinkt het.

Als universiteitsstad is Leuven het aan zijn status verplicht om investeringen te doen die fietsers ten goede komen. Met de vele duizenden studenten in de stad - maar ook steeds meer andere mensen die bewust kiezen voor de tweewieler - zijn meer investeringen in fietsinfrastructuur absoluut noodzakelijk om uit te groeien tot een echte fietsstad. Het stadsbestuur wil die ambitie ook echt waarmaken en doet veel inspanningen zoals bijvoorbeeld nieuwe en veilige fietsverbindingen in deelgemeente Kessel-Lo, maar het kan altijd beter.

Bestuursakkoord

Daarom trekt oppositiepartij N-VA nu aan de alarmbel, want het netwerk van buurtfietsenstallingen komt eerder langzaam tot stand volgens gemeenteraadsleden Veerle Bovyn en Lies Verlinden. “Ondanks beloftes van het stadsbestuur om een netwerk uit te bouwen blijft het in Leuven erg moeilijk om je fiets veilig te parkeren”, klinkt het. “In de grote fietsenstallingen worden heel wat diefstallen gesignaleerd, maar ook buiten het centrum is de nood hoog aan plekken waar je veilig je fiets kan achterlaten. N-VA Leuven roept daarom op om dringend werk te maken van overdekte buurtfietsenstallingen die kunnen worden afgesloten. Hoewel de uitbouw van een netwerk aan buurtfietsenstallingen één van de belangrijkste fietsparkeerprojecten is in het bestuursakkoord krijgen we daar weinig van te zien. Hoog tijd dat woorden in daden worden omgezet”, vertelt gemeenteraadslid Lies Verlinden.

Quote Het is goed nieuws dat mensen de overstap maken en investeren in fietsen maar als ze deze veilig willen parkeren, blijkt er amper en al zeker geen kwalitatie­ve infrastruc­tuur te zijn Gemeenteraadslid Veerle Bovyn (N-VA)

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Fractieleider Zeger Debyser en gemeenteraadslid Veerle Bovyn van N-VA Leuven. © RV

Ook gemeenteraadslid Veerle Bovyn juicht de ‘modal switch’ van de wagen naar de fiets toe maar spreekt toch nog van “aankondigingspolitiek”. Behoorlijk straffe taal gezien de vele inspanningen die de stad Leuven doet voor fietsers maar Verlinden merkt op dat er te weinig kwalitatieve fietsinfrastructuur wordt ontwikkeld in Leuven en in de deelgemeenten. “Het is goed nieuws dat mensen de overstap maken en investeren in fietsen maar als ze deze veilig willen parkeren, blijkt er amper en al zeker geen kwalitatieve infrastructuur te zijn”, klinkt het. “We merken al langer dat het stadsbestuur veel plannen heeft maar dat het jammer genoeg vaak bij aankondigingspolitiek blijft en dat is jammer.”

Fietsdiefstallen

N-VA Leuven maakt zich ook zorgen over het aantal fietsdiefstallen. “Ondanks een campagne van de politie om iets te doen aan fietsdiefstallen, blijven er grote aantallen fietsen gestolen worden. Opmerkelijk is de verschuiving naar een groeiend aandeel aan elektrische fietsen, mountainbikes en cargofietsen. In principe niet vreemd, want steeds meer Leuvenaars investeren in een dure fiets als het vervoermiddel bij uitstek. Al geruime tijd trekt N-VA Leuven aan de alarmbel over de verontrustende stijging van de fietsdiefstallen. De fietsenstalling onder het Martelarenplein is nog steeds niet in gebruik genomen en ook het lokfietsenproject waar we zo op aangedrongen hebben, laat op zich wachten. Diefstal is trouwens niet het enige probleem. Wie investeert in een duurdere fiets ziet die liever niet in weer en wind buiten staan. Als Leuven echt zo graag Fietsstad 2022 wil worden, zou er toch wel meer aandacht besteed mogen worden aan overdekte veilige stallingen in elke buurt.” Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) blijft zoals voorzien hard werken aan het Leuvense fietsbeleid en zag vandaag nog geen gelegenheid om een stand van zaken te geven inzake (geplande) fietsenparkings, maar komt zo gauw als hij de kans ziet met een update.

LEES OOK